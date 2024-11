GP São Paulo F1: Haas enfrenta revés após corridas consistentes nos pontos

Haas ‘azarada’ no Brasil: bandeira preta e ausência de pontos marcam o fim de semana cheio de desafios e reflexões para fazer.

A sequência de cinco corridas da Haas nos pontos teve um final amargo no Brasil. Ollie Bearman, substituindo o indisposto Kevin Magnussen, enfrentou a sua primeira eliminação precoce da Q1, terminando em 17º, enquanto Nico Hulkenberg ficou atrás do seu companheiro pela terceira prova consecutiva, encerrando a contenda em 19º.

A corrida também foi uma dura realidade: Hulkenberg recebeu bandeira preta depois de uma tentativa de regresso assistido à pista, e Oliver Bearman, pela primeira vez, não conseguiu pontuar num Grande Prémio, cruzando a linha em 12º classificado.

Ayao Komatsu, Diretor da Equipa, refletiu sobre o fim de semana difícil: “Foi uma jornada complicada para nós. O nosso desempenho ficou aquém, enquanto outros tiraram vantagem. Não maximizamos as nossas operações no Brasil, algo que precisamos rever com atenção.

O lado positivo é que o ritmo do Ollie com os pneus intermédios e parte da corrida do Nico superou as nossas expectativas, mostrando que temos potencial para melhorar nesse composto. Agora, é olhar para frente: temos um bom ritmo em pista seca, pelo que nos vamos focar em reiniciar e preparar o melhor do nosso carro e da nossa equipa para as últimas três corridas.”