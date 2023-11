GP São Paulo, F1: Ferrari lidera único treino livre | AutoSport

Foi uma sessão de treino de muito trabalho. Houve pilotos que não rodaram com outro composto de pneus da Pirelli que não fosse o duro, mas no final do único treino do Grande Prémio de São Paulo, Carlos Sainz e Charles Leclerc lideraram a tabela de tempos, com o piloto espanhol a registar o tempo de 1:11.732s com pneus macios. No terceiro lugar ficou George Russell, a 0.133s do espanhol, mas com o seu melhor tempo a ser registado com pneus médios, que serão usados no Sprint Shootout.

Sergio Pérez, Max Verstappen e Fernando Alonso rodaram sempre com pneus duros e por isso não é de estranhar os lugares que ocupam no final do treino. Há por isso, muitas dúvidas sobre o que podem fazer muitos pilotos com pneus macios montados.

Apenas com uma sessão de treinos livres antes da sessão de qualificação para a ordenação da grelha de partida para a corrida do Grande Prémio de São Paulo de domingo, as equipas não perderam tempo para colocar a grande maioria dos pilotos em pista. Recordando o que aconteceu com o Mercedes de Lewis Hamilton e o Ferrari de Charles Leclerc na última ronda com formato Sprint, é de extrema importância as equipas “acertarem” à primeira com a configuração correta e, neste caso particular, que impeça uma desclassificação no final da prova de domingo.

Seriam apenas 60 minutos para colocar em prática o que aprenderam em simulação e retirar daí bons resultados.

Quando os primeiros tempos começaram a ser registados na tabela de tempos, Max Verstappen passou para a frente com a referência de 1:13,950s, tendo-se queixado do facto do banco não estar colocado corretamente. O piloto neerlandês continuou em pista até ao final do 16º minuto de treino, entrando na garagem depois disso para este problema ser resolvido.

Sergio Pérez passou para o segundo posto da tabela de tempos, por onde passou Pierre Gasly, terminando a volta rápida a 0.025s do seu companheiro de equipa, seguindo-se George Russell e Lewis Hamilton, enquanto Nico Hülkenberg fechava o top 5 ao final dos primeiros 20 minutos de treino.

Em termos de pneus, todos os pilotos se mantinham com pneus duros nestas primeiras voltas.

O primeiro piloto a usar pneus médios na sessão, ainda antes da passagem da primeira metade do treino, foi Yuki Tsunoda, saltando para o primeiro posto da tabela de tempos, com 1:12.802s.

Ainda com pneus duros, Verstappen e Fernando Alonso, que teve um furo num pneu de um jogo de duros, terminaram voltas com tempos mais rápidos do que o registo do piloto japonês da AlphaTauri, mas George Russell – pneu médio – alcançou o tempo de 1:11.865s, passando a liderar o treino na passagem pela meia hora da sessão.

Enquanto Hülkenberg se preparava para começar a volta com pneus macios, Lando Norris ia ultrapassá-lo por dentro na última curva, havendo lugar a um toque entre os dois carros. Os dois pilotos entraram nas boxes para verificarem se existiam danos nos monolugares, enquanto a direção de corrida registou o incidente.

Os dois pilotos da Haas começaram as hostilidades com os pneus macios, saltando para o segundo e terceiro lugares da tabela de tempos, ficando Hülkenberg a 0.063s da volta de George Russell com pneus médios e Kevin Magnussen a 0.727s.

Logan Sargeant, que já tinha cortado por uma escapatória antes, queixou-se que alguma se passava com o pneu dianteiro esquerdo quando utilizava macios. Nas repetições das imagens da transmissão televisiva, foi possível ver que uma das rodas do Williams FW45 levantavam em curva, devendo ser um problema de suspensão que afetava o carro do norte-americano.

O seu companheiro de equipa, também de pneus macios, saltou para o terceiro lugar da tabela de tempos, ficando a 0.179s do registo de Russell, enquanto Lance Stroll com pneus médios, se colocava no quarto posto, a 0.271s.

Querendo esconder um pouco o jogo, os dois pilotos da McLaren vinham a fazer bons tempos nos microsetores – Lando Norris de pneus médios e Oscar Piastro de macios – mas abortaram as suas voltas, entrando na via de acesso às boxes sem completarem as suas tentativas.

Alguns pilotos não experimentaram qualquer outro composto sem ser o duro. Eram eles, Verstappen, Pérez e Alonso.

Os dois pilotos da Ferrari regressaram à pista nos momentos finais da sessão para realizarem as suas simulações de qualificação com pneus macios, saltando Carlos Sainz para a frente da tabela de tempos, com 1:11.732s, enquanto Charles Leclerc ficou a 0.108s do seu companheiro de equipa, à frente de Russell.