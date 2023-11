GP São Paulo, F1: Ferrari decidiu “sacrificar” Sprint para apostar na corrida de hoje | AutoSport

Ainda antes da corrida Sprint, os dois pilotos da Ferrari deixavam antever que o foco da equipa era a corrida do Grande Prémio de São Paulo, afirmando que tinham guardado um jogo de pneus macios novos e que não seriam usados durante a prova de ontem. Depois da Sprint, Frédéric Vasseur confirmou que a sua equipa, em certa medida, sacrificou o desempenho nas 24 voltas de ontem, apostando as fichas no GP de mais logo.

“Decidimos sacrificar, em parte, a corrida de hoje [Sprint], com vista a estarmos em melhor forma para o Grande Prémio, por isso vamos ter de esperar para ver se jogámos bem as nossas cartas”, disse o responsável máximo da Ferrari, explicando que “não utilizamos pneus novos na qualificação [Sprint Shootout] desta manhã, por isso amanhã o Charles terá um conjunto de [pneus] macios novos, o Carlos terá um que acabou de fazer duas voltas e ambos terão dois conjuntos de médios novos”.

Mesmo não apostando muito na Sprint de ontem, Vasseur estava animado porque “obtivemos o melhor resultado possível, trazendo para casa pontos importantes e isso deveu-se principalmente à excelente gestão dos pneus e à ultrapassagem do Charles ao Lewis [Hamilton] no final”. O chefe de equipa da Ferrari adiantou que a sua equipa estará ainda mais bem preparada para o Grande Prémio de hoje, prometendo “uma corrida agressiva”, tendo Leclerc no segundo lugar da grelha de partida e Sainz no sétimo posto.