GP São Paulo, F1, Fernando Alonso: “Estava no sítio errado à hora errada” | AutoSport

Fernando Alonso esteve envolvido no toque que levou à colisão de Esteban Ocon contra as barreiras do circuito brasileiro durante o SQ1, não conseguindo estar presente no segmento seguinte devido aos danos sofridos no AMR23.

“Infelizmente não consegui completar a qualificação [Sprint Shootout]. É uma pena, uma vez que ambos os carros foram eliminados [de Esteban Ocon e de Alonso] e danos nos dois. Ainda não vi as repetições, mas alguém me disse que ele [Ocon] perdeu o controlo. É uma daquelas situações onde estava no sítio errado à hora errada”, disse o piloto espanhol da Aston Martin.

Alonso espera poder recuperar algumas posições na Sprint, uma vez que o AMR23 demonstrou ritmo em voltas rápidas, apesar de ainda existirem algumas dúvidas “em relação à corrida de hoje e de amanhã, mas estou mais confiante do que estava no México e em Austin”. O piloto espanhol também não tem qualquer dúvida que estará presente na grelha de partida da corrida Sprint depois dos danos sofridos no toque com Ocon.