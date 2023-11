GP São Paulo, F1: Esteban Ocon diz que Alonso “não deixou espaço” no acidente | AutoSport

Esteban Ocon, já depois de ter sido ouvido pelo Colégio de Comissários Desportivos (CCD) do GP de São Paulo, acusou Fernando Alonso de não lhe ter dado espaço suficiente quando os dois colidiram durante o SQ1, resultando no violento embate do monolugar do francês nas proteções do traçado brasileiro.

“Foi um impacto forte, estou um pouco dorido, mas não importa”, explicou Esteban Ocon depois de ter passado pelo centro médico do circuito e ter sido ouvido pelo CCD. “É um acidente difícil de engolir, porque queria melhorar naquela volta e passar ao SQ2, mas apanhei o Fernando pelo caminho e há quem diga que perdi o controlo do carro, isso não está correto. Corrigi, como acontece com todos do pelotão, até na volta mais rápida do Lando teve de corrigir naquele sítio e alargar a trajetória”.

Depois de explicar o seu ponto de vista sobre o facto de ter ido ao corretor do lado esquerdo da pista no final da curva 2, Ocon passou à “ofensiva”, colocando a responsabilidade do acidente no seu adversário. “O Fernando ainda estava à esquerda a meio da curva e não me deixou espaço, por isso houve a colisão. Não interessa, é algo que acontece”. No entanto, o piloto francês salientou que durante a audição no CCD Alonso “tentou contrariar todos os meus argumentos, dizendo que deixou espaço suficiente, mas a realidade é que Fernando está lá quando colidimos”.

O piloto da Alpine acredita que os mecânicos da equipa conseguem colocar o carro em condições para o arranque da corrida Sprint.