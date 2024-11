GP São Paulo F1: conta bancária da Williams no ‘redline’

Esperemos que a conta bancária da Williams não esteja como referimos no título, mas certamente a equipa de Grove viveu um pesadelo financeiro e emocional no Brasil, com três acidentes devastadores em questão de horas, no domingo. Alex Albon e Franco Colapinto colidiram na qualificação, e o impacto no carro de Albon foi tão severo que ele não conseguiu sequer alinhar no Grande Prémio.

Colapinto ainda largou, mas um deslize num dos ‘rios d’água’ que se formaram na pista trouxe a bandeira vermelha e mais problemas para a equipa.

James Vowles, chefe da Williams, comentou a montanha-russa de emoções que é a Fórmula 1. “Este desporto pode nos dar momentos inesquecíveis de euforia, mas também nos leva a alguns dos pontos mais baixos, como vimos neste fim de semana,” disse Vowles. “Enfrentamos três acidentes graves num intervalo curtíssimo e agora estamos com muito trabalho pela frente para repor o stock de peças antes de Las Vegas, já neste fim de mês.”

A batalha com a Alpine também trouxe desafios: “A Alpine foi rápida na corrida, e não há como negar que eles mereceram os pontos. Com isso, subiram no Campeonato e deixaram-nos no 9º lugar.

Não sou de desistir, e só vou considerar isso em Abu Dhabi, quando a bandeira final cair. Temos pilotos rápidos e um carro com potencial, e cada fim de semana é uma chance de avançar.”

Apesar do foco em 2025 e 2026, quando acredita que a Williams terá bases sólidas para lutar no topo, Vowles não escondeu a dor pelo momento atual. “Este dia ficará comigo porque é o oposto do que quero que nossa equipa sinta no futuro. Estamos aqui para lutar, e vamos lembrar este fim de semana como combustível para não vivermos isso outra vez.”