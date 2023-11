GP São Paulo, F1: Comissários não penalizam Norris ou Hülkenberg | AutoSport

Os comissários salientaram que Hüllenberg “manteve-se na trajetória de corrida quando NOR [Lando Norris] o ultrapassou pela esquerda. Pouco antes de virar para a curva, NOR manteve uma trajetória reta enquanto HUL estava prestes a virar para a curva à esquerda. Isto causou um ligeiro contacto entre a roda dianteira esquerda da HUL e a roda traseira direita da NOR”, decidindo o CCD que “ambos os pilotos contribuíram para o contacto e nenhum deles é o principal culpado pelo incidente”.

Lando Norris e Nico Hülkenberg foram convocados pelo Colégio de Comissários Desportivos do Grande Prémio de São Paulo para serem ouvidos quanto ao contacto entre ambos no treino livre, determinando os comissários que nenhum deles deve ser penalizado.

