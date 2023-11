GP São Paulo, F1: Comissários não penalizam Esteban Ocon ou Fernando Alonso | AutoSport

Ouvidos os pilotos envolvidos, cujos carros ainda estão a ser recuperados pelos mecânicos das suas equipas para tentarem estar presentes na corrida Sprint que começa às 18:30h, assim como os representantes da equipa e analisados os dados de GPS, imagens vídeo, do lado de fora como da visão onboard, rádio da equipa, “os Comissários Desportivos determinaram que ALO [Fernando Alonso] estava ciente de que Ocon se estava a aproximar a alta velocidade na saída da curva 2. Assim, ALO saiu da trajetória de corrida para que OCO pudesse passar. Na curva 3, o OCO perdeu o controlo do carro e alargou na saída. Ao mesmo tempo, ALO virou mais na direção da trajetória de corrida, dando menos espaço a OCO”, salienta o relatório do CCD, composto nesta prova por Gerd Ennser, Loïc Bacquelaine, Vitantonio Liuzzi e Luciano Burti. Assim, consideram os comissários que a “combinação destes dois elementos levou à colisão” e determinam que “nenhum piloto teve culpa total ou predominante” no incidente, não sendo “aplicada qualquer penalização”.

Os comissários desportivos do Grande Prémio de São Paulo não sancionaram Esteban Ocon ou Fernando Alonso pelo acidente ocorrido durante os últimos instantes do SQ1, uma vez que “não determinaram que nenhum piloto teve culpa total ou predominante”.

