GP São Paulo F1, Christian Horner: “O Max deu uma aula de mestre, foi simplesmente brilhante”

Christian Horner estava extasiado com a prestação de Max Verstappen, que recolocou a Red Bull no caminho das vitórias. Em condições difíceis, o neerlandês mostrou que está um degrau acima de toda a concorrência, por outro lado a equipa acertou e também teve sorte com as opções que tomou e no final o resultado saldou-se como um triunfo que veio claramente das ‘mãos’ do piloto: “O Max deu uma aula de mestre, ele foi simplesmente brilhante. Nestas condições, a perícia do piloto é realmente evidenciada e ele esteve numa liga própria. Como equipa, acertámos em todas as decisões estratégicas e o carro teve um grande ritmo. Que transformação em relação a esta manhã, quando pensámos que os cinco primeiros teriam sido uma recuperação incrível.

Sair do 17º lugar da grelha e passar por quase todo o pelotão foi um desempenho incrível e um dos melhores do Max. A equipa demonstrou hoje que nunca vai desistir, o que foi evidente tanto na pista como com toda a equipa em Milton Keynes. Foi um excelente resultado para a equipa e vamos levar este impulso connosco para o último triplo confronto da época”, disse Christian Horner.