GP São Paulo F1, Charles Leclerc: “parámos demasiado cedo e acabámos no meio do tráfego”

Logo na qualificação, ficou claro que o ritmo do SF-24, tanto em pneus de chuva como intermédios, não estava à altura dos seus rivais. Charles Leclerc qualificou-se em sexto lugar, conseguiu passar Liam Lawson para ficar em quinto, no início da corrida, mas mais uma vez o ritmo do SF-24 nos intermédios impediu-o de atacar como gostaria. Ficou preso atrás de Yuki Tsunoda e Esteban Ocon, pelo que fez a sua paragem primeiro, na volta 24, para tentar correr com ar limpo. Infelizmente, voltou a entrar no tráfego e, assim, caiu para sétimo, no momento em que o Safety Car foi acionado devido à intensidade da chuva, antes de ser assinalada a bandeira vermelha na sequência do acidente de Franco Colapinto.

“Por um lado, não fomos suficientemente rápidos: o carro era extremamente difícil de conduzir e muito, muito pontiagudo, muito digital, muito exagerado, e era muito difícil de conduzir”, disse Leclerc.

“Por outro lado, senti que, com o que tínhamos, fizemos mais ou menos o melhor que podíamos fazer.

Se olharmos para os três primeiros, penso que estes são os três pilotos que não se enganaram numa corrida tão longa e isto é muito difícil e eles merecem estar no pódio.

“Do nosso lado, pagámos um preço elevado na primeira paragem; parámos demasiado cedo e acabámos no meio do tráfego, o que nos custou três a quatro posições e foi muito difícil recuperar depois disso.

“A P5 à frente dos dois McLaren é, pelo menos, uma limitação de danos, pois só perdemos quatro pontos para eles hoje, uma vez que podia ter sido muito pior.”

A Ferrari preservou o segundo lugar no campeonato de construtores e enfrenta um défice de 36 pontos para a McLaren, mas viu a sua vantagem sobre a Red Bull reduzida para apenas 13 pontos.