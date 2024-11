GP São Paulo F1, Carlos Sainz não consegue explicar porque se despistou duas vezes

Depois do sucedido na qualificação, Carlos Sainz começou bem a corrida ao partir da via das boxes e subir para 13º, mas depois enfrentou dificuldades com os pneus intermédios, bem como o seu companheiro de equipa, Charles Leclerc. A sua corrida terminou na volta 39 após perder o controle e bater nas barreiras, causando a entrada do Safety Car e Sainz diz que “não consegue explicar” como é que se despistou duas vezes no domingo no Grande Prémio de São Paulo, uma vez que tanto ele como Charles Leclerc rotularam o SF-24 como difícil de conduzir em condições de chuva.

Sainz saiu de pista na Q2 na Curva 2 em Interlagos na manhã de domingo e foi forçado a iniciar a corrida a partir das boxes depois da Ferrari ter tido de efetuar mudanças de componentes fora das regras de parque fechado.

O espanhol progrediu gradualmente ao longo da corrida, mas foi contra o muro na Curva 8 na volta 38, terminando prematuramente a sua tarde, um fim de semana depois de ter dominado o Grande Prémio da Cidade do México a partir da pole position. “Tive duas saídes que, honestamente, não consigo explicar muito bem”, disse ele. “É muito imprevisível, este carro este ano tem sido extremamente difícil de conduzir em piso molhado. Ao mesmo tempo, peço desculpa à equipa pelos dois erros e é óbvio que nos custou, mas partindo das boxes não é como se fossemos conseguir muitos pontos, por isso, sim, vamos virar a página e voltar mais fortes.”

Para aumentar os problemas de Sainz, ele foi chamado para ver os comissários após a corrida e recebeu uma reprimenda por “condução perigosa”. As repetições mostraram que, depois de retirar o volante na sequência do acidente, voltou a colocá-lo e tentou arrancar – apesar de os Comissários já terem começado a recuperar o carro. Ele admitiu que não sabia que os fiscais tinham iniciado os procedimentos, num dia difícil para o seu lado da garagem.