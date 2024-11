GP São Paulo F1: Aston Martin com fim de semana para esquecer

Na volta de formação, parece ter havido um problema com o carro do Lance durante a travagem.

Também uma menção especial à FIA e à F1 por terem sido pragmáticas e flexíveis com o calendário, permitindo que os pilotos e as equipas dessem um espetáculo aos apaixonados fãs sul-americanos.

Olhando para os aspetos positivos, foi um esforço hercúleo de ambas as equipas, com um calendário reduzido, para colocar os dois carros na grelha a tempo.

Enquanto isso, Fernando Alonso começou bem, mantendo-se na zona de pontuação durante a maior parte da prova. No entanto, outro problema nos travões após o reinício da corrida fez com que perdesse ritmo, caindo para fora do top 10. Além disso, o espanhol sofreu um desconforto nas costas devido aos saltos do carro na pista, terminando num desolador 14º lugar.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Desconto nos combustíveis Repsol-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros