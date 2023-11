GP São Paulo, F1: A melhor qualificação do ano de Lance Stroll | AutoSport

Lance Stroll foi mais rápido do que Fernando Alonso nas condições traiçoeiras do Q3, conseguindo o terceiro tempo depois do final antecipado da sessão de qualificação do GP de São Paulo. Só Max Verstappen e Charles Leclerc foram mais rápidos do que o piloto canadiano.

Não tem sido uma fase fácil da temporada para a Aston Martin, depois das férias de verão. Os desempenhos do AMR23 foram caindo, assim como a equipa na classificação e com os adversários com carro mais performantes nesta fase final de temporada seria difícil dar a volta a esta situação. Durante o treino, apesar de haver muitas dúvidas, o ritmo, tanto de Stroll como de Alonso, parecia melhor do que nas últimas duas corridas, comprovado no Q1 e Q2.

O piloto canadiano já tinha terminado o Q1 com um tempo mais rápido do que o seu companheiro de equipa, mas precisou de um pouco mais de esforço para alcançar o Q3. Na lotaria que foi o último segmento da qualificação, Stroll bateu por 0.006s o seu companheiro de equipa, num resultado fantástico para uma equipa que atravessa uma fase menos boa.