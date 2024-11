GP São Paulo de F1, SQ1: dois Aston Martin eliminados

Fernando Alonso(Aston Martin AMR24-Mercedes), Esteban Ocon (Alpine A524 Renault), Yuki Tsunoda (RB VCARB01-Honda), Lance Stroll (Aston Martin AMR24-Mercedes) e Zhou Guanyu (Kick Sauber C44-Ferrari) foram os cinco eliminados na SQ1, dois Aston Martin, um Alpine, um RB e um Sauber. Houve muita luta, Franco Colapinto viu-se a braços com os limites da pista, ficou em último depois da primeira série de tempos, e ficou na zona de eliminação, mas subiu para nono. Os dois McLaren ficaram na frente, sendo que nesta fase isso conta muito pouco. seja como for, a McLaren parece rápida, Norris terminou no topo da SQ1 com a sua última volta, um ‘poderoso’ 1m 09,477s. Piastri foi segundo, à frente de Albon, Leclerc e Perez. Há muito para refletir a caminho da SQ2, com a temperatura da pista a continuar a descer.

Claramente, problemas para a Aston Martin, que ficou sem ambos os carros em SQ1 e o Sprint torna-se uma sessão de treinos ‘de facto’ para a Aston Martin. No início desta época, eram a quinta equipa mais rápida, confortavelmente à frente do meio do pelotão. Agora, afundaram-se e não estão a terminar a época em muito boa forma… Fernando Alonso deve sentir que a era Adrian Newey devia começar… amanhã!