GP São Paulo de F1, Q1: Lewis Hamilton eliminado, Lando Norris ‘safa-se’ por pouco…

Com mais carros em pista, a pista estava a melhorar, Yuki Tsunoda foi para a frente, seguindo-se Charles Leclerc e Esteban Ocon. Lewis Hamilton melhorou para P14, mostrando que, embora seja possível melhorar, não era fácil numa pista tão molhada. Albon subiu para sétimo, com George Russell a falhar na sua volta, razão pela qual se manteve na zona de eliminação.

Depois do reinício da sessão após a bandeira vermelha causada pelo despiste de Franco Colapinto (Williams), nessa altura, Alex Albon, Guanyu Zhou, George Russell, Valtteri Bottas e Lewis Hamilton estavam na zona de eliminação, e Ollie Bearman em risco. A previsão era de chuva forte durante 3-4 minutos antes de começar a abrandar novamente. Valtteri Bottas estava a repor os pneus de chuva, abandonando os intermédios por agora. Por esta altura rodava-se 20 segundos mais lento do que com piso seco.

