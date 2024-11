GP São Paulo de F1, Q1: Franco Colapinto bateu, bandeira vermelha

Com 11 minutos pela frente, Esteban Ocon era o melhor entre Fernando Alonso, Yuki Tsunoda, Sérgio Perez e Max Verstappen. Mas a pista deveria melhorar se não chovesse mais, pois a trajetória começava a secar. Olli Bearman, Nico Hulkenberg, Lance Stroll, Lewis Hamilton e Valtteri Bottas estavam na zona de eliminação nessa altura. Com 8m50 pela frente, Franco Colapinto (Williams) bateu e ‘saiu’ a bandeira vermelha.

Começou por chover ligeiramente, a pista está molhada do dilúvio de há pouco, mas sabia-se que vinha aí mais chuva. As equipas estão divididas quanto ao momento exato em que a chuva poderá chegar – mas há todas as hipóteses de que a última volta que os pilotos façam possa ser a última.

Com a chuva a ameaçar logo após o início da qualificação, os pilotos quiseram realizar registos o mais depressa possível, já que nunca se sabe se as condições pioram ou melhoram quando está a chover.

