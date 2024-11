GP São Paulo de F1: Primeira linha McLaren, Oscar Piastri na pole da Sprint

Oscar Piastri liderou a qualificação Sprint, naquela que é a sua segunda pole para uma corrida Sprint, com o colega de equipa Lando Norris em segundo após abortar a sua última volta ficando a 0.029s. Charles Leclerc assegurou o terceiro lugar, seguido de Max Verstappen e Carlos Sainz, numa sessão marcada pelo domínio da McLaren e pelo bom ritmo dos Ferrari e Red Bull.

Oscar Piastri (McLaren MCL38-Mercedes) foi o mais rápido na frente de Lando Norris (McLaren MCL38-Mercedes), que foi para as boxes no final da sua última volta, ficando apenas pelo segundo lugar. Terceiro posto para Charles Leclerc (Ferrari SF-24), na frente de Max Verstappen(Red Bull RB20/Honda RBPT), com Carlos Sainz Jr. (Ferrari SF-24) em quinto. Seguiram-se George Russell (Mercedes W15), Pierre Gasly (Alpine A524 Renault), Liam Lawson (RB VCARB01-Honda), Alexander Albon (Williams FW46-Mercedes) e Oliver Bearman (Ferrari SF-24).

Fazendo um filme da SQ3, com os homens do meio do pelotão a impressionar, a SQ3 contou com os dois McLaren, dois Ferrari e Max Verstappen. George Russell colocou o seu Mercedes no top 10 mas quem esteve melhor foram Pierre Gasly (Alpine) , Alex Albon (Williams), Liam Lawson (RB) e Ollie Bearman (Haas). A cinco minutos do fim, Norris e Piastri ‘trocavam’ sectores púrpura, os melhores à geral, e Lando Norris passava novamente para a frente. Oscar Piastri marcava 1m 09,225s, e Norris era três décimos mais rápido. Numa pista curta, é uma diferença enorme entre os dois colegas de equipa. Albon estabelece um tempo de 1m 10,078s, Ollie Bearman comete um erro e fica-se pelo 10º lugares.