GP São Paulo de F1: Oliver Bearman confirmado na Haas o resto do fim de semana

A Haas anunciou que Kevin Magnussen está fora do restante do fim de semana do Grande Prémio de São Paulo, abrindo espaço para Ollie Bearman continuar no cockpit. A notícia chegou antes do início das atividades no Autódromo José Carlos Pace: Magnussen, depois de se sentir mal, ficou de fora, e Bearman assumiu as sessões de treinos livres, a Qualificação Sprint e o Sprint de sábado.

Mas após a Qualificação Sprint, a confirmação final veio: Magnussen não regressaria para o sábado e nem para o GP de domingo, garantindo que Bearman continuará a representar a equipa no resto do fim de semana. O britânico, convocado horas antes, fez uma entrada impressionante, marcando a sua terceira atuação como substituto na temporada. Antes, ele já tinha corrido pela Ferrari na Arábia Saudita, substituindo Carlos Sainz, e também assumiu o Haas no Azerbaijão, quando Magnussen foi suspenso.

No sábado em São Paulo, Bearman avançou para o SQ3 da Qualificação Sprint, superando o seu colega Nico Hulkenberg, que ficou em P12. Mesmo após um deslize que o deixou sem uma volta cronometrada, ele garantiu a P10 para o Sprint, surpreendendo e encantando a equipa. Em 2024, Bearman terá o seu lugar definitivo na Fórmula 1 ao lado de Esteban Ocon na Haas. Até lá, dedica-se à sua campanha final na F2 com a PREMA Racing, acumulando experiência e mostrando que está pronto para o desafio.