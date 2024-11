GP São Paulo de F1, Max Verstappen: “superfície acidentada não é boa para a Red Bull”

Max Verstappen depois de se qualificar em quarto lugar para a corrida Sprint do GP de São Paulo, a frustração era evidente ao final da qualificação. “Assim que entramos na qualificação, vi logo que estávamos mal, pois o carro estava difícil nos solavancos. A equipa alterou coisas mas acho que na verdade pioraram ainda mais a condução. O asfalto é extremamente acidentado em todo o lado, o que não é nada bom para o nosso carro. Em todas as zonas irregulares, o carro está a saltar muito e isso está a custar-me bastante tempo, infelizmente. Para a Sprint não sei. Normalmente, quando já estamos um pouco atrasados numa volta, acho que não somos os mais fortes na corrida, por isso vamos ter de ver como corre. Também sei que talvez haja algum tempo que possamos encontrar, mas não sei como vai ser para a Sprint. Vamos ver”.

