GP São Paulo de F1, Max Verstappen: “Demorei um pouco mais com o Charles…”

Max Verstappen terminou em terceiro a corrida Sprint, atrás dos dois McLaren, que trocaram posições com Oscar Piastri a oferecer o triunfo a Lando Norris. O piloto da Red Bull demorou muito tempo para ultrapassar Charles Leclerc, e já não conseguiu subir mais posições: “Foi uma corrida bastante complicada, mas acho que o ritmo foi muito bom porque pudemos sempre seguir dentro do DRS, e estou bastante satisfeito com isso. Demorei um pouco mais com o Charles, mas quando todos estão num comboio de DRS é muito difícil atacar, por isso tive de esperar por alguns erros e, felizmente, eles apareceram e pude usar isso a meu favor. Foi prometedor, foi bom. Este é o ritmo de corrida. Amanhã também pode chover, por isso há muitas incógnitas, mas hoje foi bom”, disse Verstappen que conta com uma boa corrida amanhã: “Espero que sim. Ainda espero que eles (McLaren) sejam muito rápidos numa volta, mas espero que possamos limitar um pouco os danos com a penalização de cinco lugares que tenho na grelha.”