GP Sakhir F1: Williams agradada com Jack Aitken

Jack Aitken está a ter um bom fim de semana na sua estreia na F1 e a Williams está agradada com a performance do jovem até agora.

Aitken foi chamado à última hora para substituir George Russell não cometeu nenhum erro até agora e ontem, na qualificação ficou muito perto de bater so seu colega de equipa, Nicholas Latifi.

Os responsáveis da Williams estão agradados com a prestação do piloto. Dave Robson, o chefe de desempenho do veículo de Williams, disse: “Jack tem feito um bom trabalho durante todo o fim-de-semana. Ele esteve no carro no treino livre na Áustria, para a segunda corrida, por isso sabíamos que ele estava confortável e apto, e não havia questões básicas.

“Todo o seu kit estava aqui, porque íamos fazer o teste de jovem piloto [em Abu Dhabi], por isso, na verdade, foi tudo muito simples, uma vez tudo confirmado. Fizemos uma verificação rápida e de resto, passou o resto do tempo a ambientar-se à equipa de engenharia de corrida do George. Foram dois dias produtivos, penso eu. Ele saiu-se muito bem”.

Robson disse que a forma como a Aitken pressionou Latifi este fim-de-semana foi positiva e que o canadiano esteve perto de conseguir passar à Q2.

“Penso que o Nicholas estava um pouco frustrado consigo mesmo porque na realidade a sua última volta foi muito, muito boa”, acrescentou Robson. “Ele cometeu um erro na última curva, e esteve de facto muito perto. Ele poderia ter ido à Q2, penso eu. Tenho a certeza que ele teria gostado de levar a melhor sobre o Aitken de forma mais clara, penso eu, pois é assim que os pilotos de corridas são.”

“Penso que tem sido muito renhido todo o fim-de-semana. O Jack teve uma temporada um pouco dura na F2, mas sabíamos do que vimos na Áustria e pela sua carreira antes que ele tem qualidade. Por isso acho que é mérito do Jack ele ter entrado e feito um trabalho muito bom”.