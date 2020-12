GP Sakhir F1: Vitória histórica da Racing Point

O tempo passa depressa, mas poucos imaginariam que depois do que aconteceu em 2018 veríamos a Racing Point a vencer uma corrida.

A meio da época 2018 a Force India iniciava o processo de insolvência e corria o risco de fechar as portas. Lawrence Stroll comprou a equipa, que mudou o nome para Racing Point e apontava para metas ambiciosas.

Foi preciso esperar apenas duas épocas para vermos a equipa a vencer. A mudança de filosofia na construção do carro de 2020, levantou muitas dúvidas e muitas críticas, com vários adversários a apontarem o dedo ao que era considerado uma cópia do Mercedes de 2019. A equipa não se importou e continuou o seu trabalho. O começo de época não foi o melhor e ambos os pilotos ficaram de fora de corridas devido à Covid 19. Mas a performance foi melhorando e a equipa começou a conquistar bons resultados e… pódios. Itália e Turquia foram os primeiros pódios e hoje no Bahrein, depois de uma corrida que poderia ter selado o quarto pódio, a equipa venceu pela primeira vez.

Sérgio Pérez foi o homem que conquistou a tão desejada vitória. O piloto que mais pódios conquistou pela Force India parecia não ter a sorte do seu lado para fazer o mesmo na Racing Point, mas o seu talento, inteligência e regularidade deram-lhe a primeira vitória da sua carreira. Pérez é um dos melhores da grelha, e é estranho que um piloto com estes resultados esteja sem lugar para a próxima época. Um prémio merecido para um piloto que já fez o suficiente para ser olhado de forma diferente pelas equipas de topo.

A Racing Point mantém o espírito da Force India… fazer muito com pouco. Sempre conseguiram bons resultados com um orçamento inferior, e com o investimento de Stroll, começam agora a criar as bases para um futuro risonho. Para o ano serão Aston Martin racing, mas para a história fica esta época espetacular da Racing Point que poderá dar o terceiro lugar.