GP Sakhir F1: Verstappen preocupado com a pista: “pode ser bastante perigoso”

Max Verstappen (Red Bull) está um pouco preocupado com esta versão da pista de Sakhir, que diz ser potencialmente perigosa. Se os 20 monolugares da grelha estiverem separados por apenas dois segundos isso é suficiente para ‘completar’ a pista e o holandês, depois dos dois treinos livres revelou que desfrutou muito do seu tempo na pista: “Não é o local mais excitante para pilotar. A pista é pequena, o rádio está constantemente aberto com avisos de trânsito. Não é nada agradável. E o segundo sector é muito cego e não vai ser fácil quando precisarmos de arrefecer os pneus antes de fazer uma segunda volta a fundo. Penso que pode ser de facto, bastante perigoso”.