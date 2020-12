GP Sakhir F1, Verstappen com estratégia diferente: “Não sei como será amanhã”

Max Verstappen voltou a ser terceiro classificado na qualificação para um Grande Prémio. No Sakhir, o piloto da Red Bull Racing ficou a 0.056s do tempo mais rápido de Valtteri Bottas, liderando assim a segunda fila da grelha de partida, que irá partilhar com Charles Leclerc (4º).

Em termos de estratégia, ao contrário dos Mercedes na primeira fila da grelha, o holandês da Red Bull Racing parte com os pneus mais macios disponíveis.

No final da qualificação, Verstappen afirmou: “Numa volta muito curta tentei estar o mais próximo possível. Amanhã começamos com pneus diferentes, portanto será interessante porque não sei o que pode acontecer. Com tempos por volta muito próximos vai depender do arranque e saber lidar com o tráfego. Não vai ser fácil”.