GP Sakhir F1, Valtteri Bottas: “Oportunidade para mostrar que mereço este lugar”

Valtteri Bottas não tem ultimamente feito prestações ao nível do que ‘merece’ o W11, mas este fim de semana, com a ausência de Lewis Hamilton, é o claro favorito para vencer a segunda corrida do Bahrein. Curiosamente, as atenções estão todas… no seu novo companheiro de equipa, George Russell. Curiosamente, os mais jovens, torcem por Russell, o que se compreende, querem fazer valer a sua força perante os pilotos mais ‘estabelecidos’. Lando Norris diz que “ele pode fazer a pole e ganhar”, Charles Leclerc, concorda. Alex Albon diz que Russell “vai ser tão rápido como Valtteri”. Mas Bottas mostra-se calmo: “Claro que é uma oportunidade para o George mostrar o que pode fazer. Mas eu tenho o meu próprio trabalho a fazer e é nisso que me estou a concentrar. Tenho um contrato para o próximo ano, por isso não sinto qualquer pressão extra”, insistiu Bottas que ao jornal finlandês Ilta Sanomat disse mais: “de vez em quando há especulações sobre o George poder substituir-me. Mas esta é também uma oportunidade para eu mostrar que mereço este lugar. Olhando para o panorama geral, este é um fim-de-semana importante quando se sabe como este desporto funciona. Mas estou a tomá-lo como uma motivação e a minha confiança é elevada. Confio em mim próprio e sei o que posso fazer. Obviamente, se for uma corrida normal e ele estiver à minha frente, então não vai parecer muito bom, mas eu sou o tipo de pessoa que pensa positivamente”.