GP Sakhir F1, Valtteri Bottas: “Não foi a minha melhor qualificação…”

Valtteri Bottas conquistou a 16º pole position da sua carreira na Fórmula 1. Na qualificação do Grande Prémio do Sakhir, o piloto finlandês fez um tempo de 53.377s, ficando na frente de George Russell, que este fim de semana substitui Lewis Hamilton no W11 da Mercedes.

No final, Bottas não parecia totalmente satisfeito com a qualificação: “Não foi a minha melhor qualificação, mas é bom estar na pole position. Temos uma boa estratégia para amanhã e temos os dois carros na primeira fila da grelha”.

“Estou numa situação diferente, com um novo colega de equipa, mas o foco é em mim e não noutras coisas. Amanhã espero que a corrida seja divertida”; finalizou Bottas.