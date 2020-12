GP Sakhir F1, Valtteri Bottas: “A minha única meia volta decente foi apagada…”

Valtteri Bottas não teve um dia de treinos livre fácil, passou pro cima de um correr no TL1 e danificou o carro, no segundo a sua melhor volta foi apagada devido aos limites da pista: “Foi um dia complicado para mim. Passei por cima dos corretores na Curva 8 na minha primeira volta no TL1 e parti um pedaço bastante grande do chão do carro, por isso o resto da sessão foi um pouco de desperdício devido a isso. No segundo treino livre senti-me bem, mas é óbvio que não consegui dar boas voltas no pneu mais macio, pois a minha única meia volta decente foi apagada por causa dos limites da pista.

Portanto, não foi o meu melhor dia, mas as séries longas de voltas foram bastante consistentes. A Red Bull pareceu realmente competitiva naquelas séries longas, particularmente no pneu médio, e o George (Russell) também fez boas voltas. Há muito trabalho a fazer do meu lado para juntar tudo para a qualificação. A nova secção da pista é realmente técnica e acidentada, por isso é bastante desafiante e muito fácil perder um décimo. E numa pista tão curta, na qualificação isso pode fazer toda a diferença. Vai ser intenso com tantos carros na pista, por isso vai ser realmente importante fazer voltas limpas e dar prioridade às margens entre carros”, disse.