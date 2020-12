GP Sakhir F1, Toto Wolff: “O Verstappen não deve estar feliz com o ‘puto’ à sua frente”

Hoje o mundo da Fórmula 1 coloca os seus olhos na prestação de George Russell, que faz a sua estreia em corrida com o W11 da Mercedes, depois de ficar na segunda posição na qualificação do Grande Prémio do Sakhir.

O piloto britânico impressionou nos treinos livres e na qualificação e para o chefe de equipa da Mercedes, Toto Wolff, em declarações ao autosport.com: “Será uma corrida competitiva. O Valtteri está bem e não tem nada a provar. Para o George é um pouco mais fácil porque não tem pressão nenhuma. Ele não tem nada a perder”.

Wolff também falou da Red Bull Racing e de Max Verstappen, comentando que “o Verstappen não deve estar muito feliz porque tem o ‘puto’ novo à sua frente”.