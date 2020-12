GP Sakhir F1: Toto Wolff diz que “1 ou 2 GP não chegam para avaliar (George) Russell

Toto Wolff disse que se George Russell permanecer como substituto de Lewis Hamilton no Grande Prémio de Abu Dhabi isso dará à Mercedes “outro conjunto de dados” para compreender o melhor desempenho de Russell, que tem sido um dos seus pilotos juniores desde 2017. “Sabemos que [iremos] correr no próximo ano com Lewis e o Valtteri”. O que vamos fazer em 2022 vai depender de muita coisa e não do desempenho do George numa oval no Bahrain, e num final de temporada em Abu Dhabi”.

No entanto, Bottas admitiu que pode ficar mal visto se terminar atrás de Russell. “Se ele me bater, de certeza que não ficarei bem no filme, se eu tiver uma corrida normal e se ele me vencer de forma justa”, disse o finlandês: “Obviamente que vou tentar evitar isso. Mas eu não sou uma pessoa que pensa nesse lado das coisas. Tento transformá-las numa motivação e num pensamento positivo. E é assim que está a minha mentepara este fim-de-semana”.