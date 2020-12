GP Sakhir F1, TL3: George Russell na frente a meio da sessão

A terceira sessão de treinos livres do Grande Prémio do Sakhir já vai a meio e neste momento o carro mais rápido em pista é o W11 de George Russell. O piloto da Mercedes está com um tempo de 54:880s, sendo mais rápido por 0.120s que Valtteri Bottas.

Terceira posição para Daniil Kvyat, com Max Verstappen logo atrás na quarta posição. Estes pilotos estão separados por 0.053s. Verstappen está com os pneus mais duros, mas não se livrou de um pião neste TL3.

Pierre Gasly completa os cinco primeiros, a 0.372s de Russell, e coloca três dos carros com motores Honda nos cinco primeiros, enquanto Alex Albon está neste momento na oitava posição.

(Em atualização)