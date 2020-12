GP Sakhir F1, TL2: George Russell de novo o mais rápido

Um é bom, dois já é um forte sinal! É verdade que o carro é o melhor do pelotão, mas para quem está habituado a guiar o pior, não deve ser muito fácil chegar, ver e dominar! Se liderar o primeiro treino livre foi impressionante, fazer o mesmo no segundo já faz com que tenhamos de encontrar um adjetivo melhor. É verdade que são apenas treinos livres, não nos podemos esquecer disso, mas Valtteri Bottas tem o mesmo carro e para já não está a produzir os mesmo registos que o seu jovem colega ‘eventual’ de equipa. É óbvio que para nós imprensa esta é uma história muito interessante, mas a verdade é que até aqui o argumento tem sido perfeito.



Max Verstappen (Red Bull) foi segundo a 0.128s, com Sergio Pérez (Racing Point) em terceiro a 0.153s. A renault também parece estar bem nesta pista, pois Esteban Ocon foi quarto a 0.227s. Foi curioso ouvir Verstappen a dizer que não conseguia passar o Renault numa das retas. Alex Albon foi quinto no segundo Red Bull, e o mais surpreendente de tudo é o 11º lugar de Valtteri Bottas, no outro Mercedes W11, a 0.608s de Russel. Algo se terá passado com o finlandês, que viu serem-lhe retiradas várias voltas devido aos limites da pista. O que significa que estava a tentar.

Destaque negativo ainda para os dois Ferrari. Sebastian Vettel foi 16º, e Charles Leclerc teve problemas e nem sequer saiu das boxes.