GP Sakhir F1, TL2: George Russell novamente na frente

Pelos vistos, George Russell adaptou-se bastante bem ao seu novo Mercedes W11, já que depois de ter sido o mais rápido no primeiro treino livre a meia hora do fim do segundo está novamente na frente, novamente com Max Verstappen (Red Bull) em segundo, mas com a nuance que até este momento, Valtteri Bottas ainda não ter conseguido fazer melhor do que 11º a seis décimos do seu colega de equipa.