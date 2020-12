GP Sakhir F1, TL1: George Russell na frente do 1º Treino Livre

É natural que George Russell esteja com a motivação nos píncaros para fazer o melhor possível com o seu ‘novo’ Mercedes W11, mas a verdade é que fez bem o trabalho e foi o mais rápido na primeira sessão de treinos livres do Grande Prémio de Sakhir com um tempo de 54.546s, batendo os dois Red Bull Racing, com Max Verstappen na frente de Alex Albon.

Esta semana, Lewis Hamilton testou positivo à COVID-19 e assim Russell substitui o campeão na Mercedes, com Jack Aitken a ir para o lugar de Russell na Williams. Pietro Fittipaldi também se estreia no lugar de Romain Grosjean na Haas, com o francês a recuperar do acidente na corrida da semana passada.

Na primeira sessão de treinos do Grande Prémio do Sakhir a expetativa era muita para ver o que Russell conseguia fazer com o W11. O britânico foi o mais rápido, tendo efetuado um tempo de 54:546s, num total de 49 voltas, apenas com os pneus mais macios. Valtteri Bottas terminou o TL1 na quarta posição, a 0.3222s de Russell, fazendo 44 voltas, utilizando o pneu macio e também o pneu mais duro.

Na Red Bull Racing, ambos os pilotos ficaram nos três primeiros. Verstappen foi o mais rápido dos dois, tendo feito um tempo de 54.722s. Ambos os RB16 trabalharam com o pneu mais macios, com o holandês a completar mais voltas do que Albon. O piloto tailandês ficou a 0.089s do seu companheiro, mas não se livrou de um susto, com um pião.

Inside the last 20 mins of FP1



Alex Albon has been really quick – he's running P3 at the moment and was previously in P1 ⏱️



But he pushed a little *too* hard here…#SakhirGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/wCd9iahqSo — Formula 1 (@F1) December 4, 2020

A AlphaTauri esteve bem e no geral os motores Honda também estiveram bem no TL1. A equipa italiana colocou ambos os seus pilotos nos dez primeiros, com Daniil Kvyat a ser o mais rápido na quinta posição, com Pierre Gasly na sexta posição. Separados por 0.155s, Kvyat passou mais tempo em pista com 40 voltas, contra as 37 de Gasly, com ambos a utilizarem apenas os pneus macios.

Na Renault, Esteban Ocon foi dos pilotos que mais tempo esteve em pista. O francês foi sétimo classificado no TL1, ficando a 0.727s da frente. Ocon efetuou 49 voltas, gastando dois conjuntos de pneus macios. Daniel Ricciardo ficou a 0.106s de Ocon na nona posição, efetuando menos dez voltas do que o companheiro de equipa.

Também a Ferrari conseguiu colocar ambos os SF1000 entre os dez primeiros. Sebastian Vettel (8º) foi o mais rápido, ficando a 0.735s do tempo mais rápido de Russell. Já Charles Leclerc fechou o dez primeiros com um tempo de 55:379s, ficando a 0.903s de Russell. Tal como a maioria dos rivais, Vettel e Leclerc utilizaram os pneus macios.

Fora dos dez primeiros ficaram a McLaren e a Racing Point. Em luta pela terceira posição dos construtores com a Renault e a Ferrari, a Racing Point ficou com o 11º para Lance Stroll e o 12º lugar para Sergio Pérez. Após o que aconteceu no Grande Prémio do Bahrein, Pérez tem componentes ‘novos’ no motor Mercedes, mas como já foram usados em outros GP, o mexicano não tem penalizações. Na McLaren, Carlos Sainz foi 13º enquanto Lando Norris foi 16º classificado.

No final do pelotão ficaram os estreantes na Fórmula 1. Jack Aitken, no FW43 da Williams, foi o piloto mais lento em pista, com um tempo de 57.187s, a quase 3s de Russell. Pietro Fittipaldi, no VF-20 da Haas, foi 19º, ficando na frente de Aitken por 0.11s.