GP Sakhir F1: Terceiro pódio da época para a Renault, prémio para Esteban Ocon

Daniel Ricciardo parecia estar a caminho de um pódio, mas uma decisão estratégica falhada da equipa abriu as portas para que Esteban Ocon sorrisse como nunca na F1.

O pódio de Ocon não foi fruto do acaso, mas sim obra do piloto e da equipa. O primeiro stint foi prolongado ao máximo, o que colocou Ocon às portas do top3, atrás de Stroll. A equipa tomou a decisão perfeita e chamou o francês para tentar o undercut ao piloto da Racing Point, que resultou às mil maravilhas. É certo que estavam atrás de Sainz e de Ricciardo, mas foi uma posição ganha de forma inteligente. O que se seguiu depois foi esperar pelos azares alheios. É preciso estar no sítio certo para os aproveitar.

Este pódio da Renault dá um aumento de confiança à equipa, a Fernando Alonso, que vê uma equipa capaz de lutar por pódios já em 2021, sempre que a oportunidade de apresentar e acima de tudo para Ocon, que vem de uma época de paragem.

Não foi fácil perder o lugar no final de 2019 e ficar afastado uma época da competição. O regresso também não foi fácil, com o ritmo competitivo a demorar a atingir os níveis desejados. Mas Ocon nunca baixou os braços e teve hoje o prémio pela sua tenacidade. Ainda tem que melhorar para estar ao nível de Ricciardo ou Alonso, mas com este resultado pode tirar alguma pressão dos ombros e olhar para o futuro com mais confiança.

Mais confiança também para a Renault que andou desde o seu regresso em 2016 a fazer promessas que não cumpria. Este ano não há a instabilidade, o medo do erro, a falta de confiança do passado. Este ano há uma visão mais clara, uma postura mais assertiva em pista e um carro mais competitivo. Este é verdadeiramente o primeiro ano bom da Renault desde o regresso e aquele que pode criar as bases para o sucesso do futuro.