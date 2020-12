GP Sakhir F1, Sergio Pérez: “Sonho com este momento há dez anos”

Sergio Pérez venceu pela primeira vez na Fórmula 1. No Grande Prémio do Sakhir, Pérez deu a primeira vitória à Racing Point, num fim de semana em que a equipa teve dois pilotos no pódio, com Lance Stroll na terceira posição.

Após a corrida, Pérez não continha a felicidade e afirmou: “Espero não estar a sonhar porque já sonho com este momento há dez anos. É incrível. Depois da primeira volta já estávamos fora da corrida. Mas, não desisti e recuperei. Não temos tido muita sorte nesta temporada, mas hoje ganhamos por mérito. Fomos fortes e fizemos uma corrida fantástica”.

Para 2021, Pérez não tem lugar garantido, mas apesar disso, o mexicano já está em “paz. Se não tiver lugar em 2021 regresso em 2022”.