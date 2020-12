GP Sakhir F1, Sérgio Pérez: de 18º para 1º…

apesar do fim de no fim de semana anterior ter abandonado quando se preparava para terminar no pódio, Sérgio Pérez voltou desta feita a realizar uma prova notável e, ao seu dispor não tinha o melhor carro do plantel. O mexicano voltou a fazer milagres depois de ter ficado em último na primeira volta e recuperou até à posição que lhe permitiu beneficiar dos problemas dos Mercedes. Mais não se lhe podia pedir. Assegurou a sua primeira vitória na F1.

