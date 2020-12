GP Sakhir F1, Sergio Pérez: “Algumas dificuldades com este motor…”

Sergio Pérez qualificou-se na quinta posição para o Grande Prémio do Sakhir. O piloto mexicano é o melhor colocado na batalha do Campeonato de Construtores que envolve a McLaren, a Renault e a Racing Point.

Depois do abandono no Grande Prémio do Bahrein, após problemas de motor no RP20, Pérez falou à Sky Sports F1 após a qualificação do Grande Prémio do Sakhir: “Hoje conseguimos maximizar o nosso potencial. Dei tudo em todas as curvas e consegui meio décimo. Como temos o motor antigo, estamos com problemas aí. Sentimos falta de motores novos”.

“Não sei o que vai acontecer amanhã. A posição em pista é muito importante porque é muito difícil ultrapassar aqui. Um décimo aqui faz um grande diferença”, finalizou Pérez.