GP Sakhir F1, Sebastian Vettel: “Vou ensinar ao Mick tudo o que sei”

Mick Schumacher vai estar na grelha da Fórmula 1 a tempo inteiro em 2021, com a equipa da Haas, juntamente com outro estreante, Nikita Mazepin. Para Sebastian Vettel, quatro vezes campeão do mundo, é altura de ensinar tudo o que sabe ao filho do lendário Michael Schumacher.

“Eu tenho uma conexão muito especial com o pai do Mick. É uma pena o Michael não conseguir estar aqui para ver a progressão dele. Mas, do meu lado, vou tentar ensinar-lhe tudo o que sei”, disse Vettel na conferência de imprensa do Grande Prémio do Sakhir.

“É importante para ele trilhar o seu próprio caminho, mas, tal como me ajudou quando o Michael falava comigo, eu vou fazer o mesmo por ele [Mick]”, finalizou o piloto alemão.