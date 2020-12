GP Sakhir F1: Sebastian Vettel explica o que se passou no TL2

Sebastian Vettel foi oitavo na primeira sessão de treinos livres do Grande Prémio do Sakhir, mas, a segunda sessão não correu de feição ao quatro vezes campeão do mundo. No final do dia de ontem, Sebastian Vettel explicou o que aconteceu entre sessões para que no TL2 fosse apenas 16º, fazendo vários piões nessa sessão.

“Tivemos um dia de altos e baixos. Na primeira sessão estivemos bem, mas a segunda sessão foi horrível. Tentámos mudar algumas coisas na afinação do carro, resultando num carro agressivo, o que não ajudou”, começou por explicar Vettel.

“Esta configuração, apesar de mais curta, é decente. A curva 4 é mais ao menos o mesmo, já entre as curvas 7 e 8, os corretores são muito agressivos. Essa parte da pista é mais complicada, mas nada de mais”, afirmou o piloto da Ferrari.

Quanto à qualificação, para Vettel esta será “muito concorrida, especialmente no Q1 onde o tráfego terá um papel importante com 20 carros em pista. Temos de fazer uma volta de lançamento mais lenta para colocar temperatura nos pneus. Espero que se consigo ter uma volta limpa, sem muitos problemas com tráfego. Será uma qualificação marcada por diferenças de centésimos”.