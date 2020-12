GP Sakhir F1: Safety-Car em pista. Verstappen e Leclerc de fora

Max Verstappen e Charles Leclerc são as primeiras baixas do Grande Prémio do Sakhir. O piloto da Red Bull Racing e da Ferrari ficaram no muro da curva 4. Leclerc tocou em Sergio Pérez, deixando o piloto da Racing Point ‘virado’ ao contrário. Já Max Verstappen, ao tentar escapar do pião de Pérez, acabou no muro, ao lado de Leclerc. O Safety-Car está em pista, com George Russell na liderança do Grande Prémio, após um excelente arranque.

Os mais beneficiados com o acidente de Pérez, Leclerc e Verstappen foram os McLaren. Carlos Sainz está na terceira posição, ganhando cinco posições. Já Lando Norris, saindo do final da grelha, está em décimo, conquistando nove posições.