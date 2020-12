GP Sakhir F1: Safety-Car em pista devido a destroços. Mercedes falha nas boxes

Jack Aitken saiu com o seu FW43 na última curva e deixou destroços em pista. O Safety-Car entrou e a Mercedes decidiu parar ambos os carros. Infelizmente, problemas na paragem de Bottas ditaram que o finlandês saísse na quarta posição. Também problemas para Russell, que teve de parar novamente, saindo na quinta posição, pois a equipa não colocou os pneus corretos no W11 do britânico.

Com o erro da Mercedes nas paragens, na frente segue agora Sergio Pérez, seguido de Esteban Ocon e Lance Stroll.

LAP 64/87



More drama for Mercedes – the team radio Russell requesting he box again because they've put a "mixed set" of tyres on his car



Perez now leads the race! #SakhirGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/RPpL3nhLHX December 6, 2020

LAP 63/87



Full ⚠️ SAFETY CAR ⚠️ deployed



Mercedes call both drivers into the pits for new tyres but there's a problem putting on Bottas' fresh set #SakhirGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/sGC1KYFsBO — Formula 1 (@F1) December 6, 2020

(em atualização)