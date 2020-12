GP Sakhir F1: Racing Point dá passo em frente

Um dos motivos de interesse neste final de temporada é a grande batalha pelo terceiro lugar do Campeonato de Construtores, onde chegaram a estar envolvidas quatro equipas.

Depois de no Grande Prémio do Bahrein a McLaren ter sido a grande vitoriosa, com um quarto e um quinto lugares, na segunda corrida de Sakhir foi a Racing Point que saiu vitoriosa, assegurando praticamente o triunfo no 2º Pelotão do Campeonato de Construtores.

A formação de Silverstone assegurou a vitória e o terceiro posto, o que equivale a quarenta pontos, quantidade a que dificilmente uma equipa que não a Mercedes ou a Red Bull têm acesso, esta última se Alex Albon conseguisse acompanhar Max Verstappen.

A Renault, com o segundo posto de Esteban Ocon e o quinto de Daniel Ricciardo somou vinte e oito, o que lhe permitiu aproximar-se da McLaren, está agora a doze pontos, mas ficou longe da formação de Silverstone, vinte e dois.

A formação de Woking foi a grande derrotada do Grande Prémio de Sakhir, muito embora Carlos Sainz tenha visto a bandeira de xadrez no quarto posto e Lando Norris no 10º. Quando falta uma prova para terminar a temporada, a equipa fundada por Bruce McLaren tem ainda possibilidades de recuperar os dez pontos que tem desvantagem para a Racing Point, mas terá de ter um fim-de-semana perfeito em Abu Dhabi, ao passo que a Renault terá ainda de contar com a sorte do seu lado.

A Ferrari, que chegou a ter uma esperança de poder assumir o terceiro posto, com o desaire de Sakhir, Charles Leclerc ficou na primeira volta e Sebastian Vettel não conseguiu chegar aos pontos, perdeu qualquer possibilidade de poder bater as suas rivais, devendo ficar com o sexto lugar do Campeonato de Construtores à frente da AlphaTauri, Alfa Romeo, Haas e Williams.

Jorge Girão