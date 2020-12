GP Sakhir F1, Q3: Valtteri Bottas conquista a 16º pole da carreira

Pole position para Valtteri Bottas, com um tempo de 53.377s. Atrás de Bottas, George Russell mostrou-se muito bem e terminou a qualificação a 0.026s do piloto finlandês. Max Verstappen colocou-se na terceira posição, a 0.056s do tempo mais rápido.

Com apenas uma tentativa, Charles Leclerc colocou o Ferrari na quarta posição, ficando a 0.236s do tempo mais rápido. Sergio Pérez foi quinto classificado, ficando a 0.413s do tempo de Bottas. Pérez vai partilhar a fila da grelha com Daniil Kyat, que foi o melhor dos AlphaTauri.

Daniel Ricciardo vê o Racing Point de Pérez à sua frente na sétima posição. Já Carlos Sainz colocou o MCL35 na oitava posição. Pierre Gasly foi nono e Lance Stroll foi o mais lento nesta Q3, ficando a 0.823s, com um tempo de 54.200s.