GP Sakhir F1, Q2: Alex Albon não vai à Q3. Russell pela primeira vez nos dez primeiros

Na Q2 do Grande Prémio do Sakhir ficaram de fora dos dez primeiros Esteban Ocon (11º), Alex Albon (12º), Sebastian Vettel (13º), Antonio Giovinazzi (14º) e Lando Norris (15º)

Ocon ficou a 0.054s do décimo posto, ocupado por Pierre Gasly da AlphaTauri. A equipa italiana coloca os dois carros na Q3. Para Norris, esta é a pior qualificação do ano de 2020, até agora.

Na frente, Max Verstappen com um tempo de 53.647s de pneus macios, foi o mais rápido. Atrás do Red Bull Racing ficou Sergio Pérez, a 0.140s. Valtteri Bottas, com 53.803s, foi terceiro. George Russell (5º) com 53.819s passa pela primeira vez à Q3 na sua carreira na Fórmula 1. Ambos os Mercedes fizeram as suas voltas rápidas de pneus médios.