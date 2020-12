GP Sakhir F1, Q1: Haas, Williams e Räikkönen não vão à Q2

Na Q1 do Grande Prémio do Sakhir ficaram de fora os Williams, os Haas e o Alfa Romeo de Kimi Raikkonen. Na última posição, Pietro Fittipaldi ficou a cerca de 1.5s do tempo mais rápido, com uma volta de 55.426s. Na frente do estreante brasileiro ficou Kimi Räikkönen. Outro estreante, Jack Aitken, ficou com a 18º posição, sendo batido pelo colega de equipa, Nicholas Latifi.

Kevin Magnussen ficou na 16º posição, falhando a Q2 por apenas 0.085s. O 15º tempo mais rápido ficou para Alex Albon.

Na frente, Valtteri Bottas foi o mais rápido com um tempo de 53.904s, ficando na frente de Max Verstappen por 0.133s. George Russell foi terceiro, a 0.256s da frente.