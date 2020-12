GP Sakhir F1: Pietro Fittipaldi quer “aumentar o ‘volume’…” onde interessa

Pietro Fittipaldi está ligado à Haas desde 2018, com a sua primeira saída num Fórmula 1 a ser com a equipa americana, nos testes pós-temporada em Abu Dhabi. Em 2019, Fittipaldi foi confirmado como piloto de reserva, fazendo também testes para a equipa. Em 2020, o brasileiro continuou com o mesmo papel e após o acidente de Romain Grosjean no Grande Prémio do Bahrein, Fittipaldi foi chamado a substituir o francês no Grande Prémio do Sakhir.

Ao contrário de Aitken (CLIQUE AQUI PARA LER), Fittipaldi já tem uma longa relação com a Haas e na antevisão para o Grande Prémio, o brasileiro fez notar isso: “Não estou a pilotar pela melhor equipa, mas para mim este é um grupo fantástico de pessoas. Já os conheço há dois anos e sei que se ajudam muito. Tanto o Kevin como o Romain têm sido muito abertos comigo e têm ajudado porque sabem que esta é a minha primeira corrida na Fórmula 1”.

No primeiro treino livre do Sakhir, Fittipaldi terminou o primeiro a 2.531s de George Russell, enquanto no segundo o jovem brasileiro foi 18º a 1.397s de Russell. Tal como Aitken, acumular experiência é muito importante, com o brasileiro a terminar a sexta-feira com 80 voltas completas. No final, Fittipaldi afirmou: “Tem sido fantástico. Já faz um ano da última vez que me sentei num carro de Fórmula 1 e oito meses que estou em pista. Tive de ir passo-a-passo, mas estou contente com o dia. O único problema foi no TL1, quando danifiquei os meus pneus ao bloquear uma travagem. Amanhã darei mais um passo, e vou aumentar o ‘volume’ para puxar na qualificação e na corrida”.