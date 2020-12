GP Sakhir F1: Pietro Fittipaldi, penalizado, parte do final da grelha

Pietro Fittipaldi vai ter de partir do final da grelha para a corrida de domingo do Grande Prémio do Sakhir, no seu fim de semana de estreia na Fórmula 1.

O piloto brasileiro, que substitui Romain Grosjean na Haas, viu a equipa trocar dois elementos da sua unidade de potência: o ES (Energy Store) e o CE (Control Electronics). Como estes são os terceiros elementos este ano no carro, com o máximo de dois por ano, Fittipaldi foi assim penalizado.