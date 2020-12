GP Sakhir F1, Pietro Fittipaldi: “Decidimos ajudar o Kevin devido à penalização”

Pietro Fittipaldi completou a sua primeira qualificação na Fórmula 1. Apesar de ter ficado na última posição, o piloto brasileiro explicou que o foco desta sessão foi ajudar o colega de equipa, Kevin Magnussen, devido à penalização que atira o brasileiro para o final da grelha amanhã.

Apesar da última posição na Q1, Fittipaldi foi sempre melhorando o seu tempo no circuito do Bahrein. O substituto de Romain Grosjean na Haas começou o fim de semana com um melhor tempo de 57.077s, terminando o sábado com um tempo de 55.666s.

No final, Fittipaldi explicou: “Foi a minha primeira qualificação na Fórmula 1 e obviamente estava ansioso, mas sabendo que tinha uma penalização que me atira para o final da grelha, a equipa achou melhor eu ajudar na estratégia do Kevin, na sua segunda e terceira tentativa, dando-lhe o cone de ar”.