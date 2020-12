GP Sakhir F1: Pietro Fittipaldi conta com a ajuda de Kevin e Romain na estreia

Juntamente com Jack Aitken, Pietro Fittipaldi também faz a sua estreia na Fórmula 1 no Grande Prémio do Sakhir. O piloto brasileiro substitui Romain Grosjean na Haas, que está a recuperar do acidente no Grande Prémio do Bahrein.

Na antevisão ao Grande Prémio deste fim de semana, Fittipaldi revelou: “Não estou a pilotar pela melhor equipa, mas para mim este é um grupo fantástico de pessoas. Já os conheço há dois anos e sei que se ajudam muito”.

“Tanto o Kevin como o Romain tem sido muito abertos comigo e têm ajudado porque sabem que esta é a minha primeira corrida na Fórmula 1. O mais difícil será a parte física, porque é uma pista curta com longas retas, poucas curvas, mas zonas de travagem muito fortes”, afirmou o brasileiro.

“Desde que comecei a correr que o sonho é correr na Fórmula 1. Não são as melhores circunstâncias, com o acidente do Romain, mas com as lesões dele eu faço a minha estreia”, finalizou Fittipaldi.