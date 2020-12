GP Sakhir F1, Otmar Szafnauer: “Que dia incrível para a nossa equipa…”

Otmar Szafnauer, CEO & Team Principal da Racing Point, estava eufórico com um resultado histórico para a equipa: “Que dia incrível para a nossa equipa: vencemos sob pressão e obtivemos um excelente.

Não há muitas equipas e pilotos que possam dizer que passaram de P18 a P1, mas nós certamente que agora podemos!

O Checo recuperou do acidente da primeira volta e depois de trocar de pneus superámos a vibração para o manter no bom caminho. Isso revelou-se crucial para as nossas hipóteses de vencer.

Ambos os lados da boxe fizeram um trabalho soberbo e o Lance conduziu incrivelmente bem até ao terceiro lugar. É mais um pódio para o Lance e ele ainda é um jovem piloto que está constantemente a melhorar.

A vitória de Checo coloca-o de novo em 4º no Campeonato de Pilotos, o que penso que diz muito. Com os seus pontos e os de Lance, estamos agora em melhor forma para a batalha pelo terceiro lugar dos Construtores, faltando só uma corrida. Foi um enorme esforço de equipa e demonstrámos realmente isso esta semana.

Após um fim-de-semana realmente duro, com ambos os carros danificados, os rapazes e raparigas de volta a Silverstone entregaram-nos tudo trabalhando dia e noite para garantir que tínhamos todas as peças necessárias para este fim-de-semana. É disso que se trata a Fórmula 1: é trabalho de equipa.”!